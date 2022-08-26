Бейрут, 26 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Правительство Ливана сотрудничает с сирийскими властями в вопросе возвращения сирийских беженцев домой.

Беженцы из Сирии

Как сообщает Al-Mayadeen, с таким заявлением выступил министр по делам временно перемещённых лиц Ливана Шараф ад-Дин. По мнению министра, необходимо разделять категории беженцев, среди которых есть вынужденно перемещённые лица и граждане Сирии, покинувшие страну по политическим причинам. В связи с этим власти Ливана планируют сотрудничать с международными организациями, которые выступают посредниками между сирийскими властями и оппозицией.

«Ничто не мешает осуществить процесс депортации перемещенных сирийцев безопасным и достойным образом. Мы должны проводить грань между перемещенным лицом, рабочим и политическим беженцем, поскольку последняя категория сталкивается с другими проблемами. Поэтому мы призвали международные организации вмешаться», — заявил Шараф ад-Дин.