Рига, 26 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум.

Kalnroze Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги до сноса

На заключительном этапе сноса памятника Освободителям Риги в парке Победы в столице Латвии всю работу по дроблению нижней части обелиска выполнил один человек двумя тракторами. Об этом мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил в интервью национальному телевидению LTV.

«Я не могу назвать имя этого человека, но он свою работу выполнил безупречно», — указал мэр.

Политик указал, что пока продолжаются демонтажные работы, Парк Победы будет огражден забором, но предполагается, что со временем закрытый периметр будет сокращаться.

В договоре со строительной компанией указано, что работы на территории вокруг уже бывшего советского военного мемориального комплекса должны быть завершены к 30 июня 2023 года, однако Стакис прогнозирует, что это может произойти раньше.

Мэр Риги также подтвердил, что первая ночь после сноса обелиска памятника, по имеющейся в его распоряжении информации, прошла спокойно, по крайней мере, ему не известны какие-либо серьезные нарушения общественного порядка.