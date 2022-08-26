Кострома, 26 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Костромском, Сусанинском, Судиславском и Буйском районах Костромской области сняли карантин по африканской чуме свиней. Об этом сообщает управление ветеринарии региона. Служба обследовала подсобные хозяйства и уничтожила заражённых животных.

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В Костромском и Сусанинском районе отменили запрет на спортивную и любительскую охоту. Ранее на этих территориях разрешалось отстреливать только кабанов, так как они могли являться переносчиками вируса.

Вместе с тем в течение 180 дней в районах сохранится запрет на вывоз свиней, продажу их мяса и продуктов переработки. Специалисты продолжат отслеживать состояние свиней, отбирать биологические пробы у умерших и добытых животных.

Напомним, первые случаи заражения африканской чумой в области выявили 18 июля. В этот день на территориях охотничьих угодий Галичского и Костромского районов были найдены мёртвые кабаны. Затем заболевание распространилось по частным хозяйствам и проникло на одну из трёх обособленных площадок агрохолдинга «Шувалово».

На данный момент в регионе выявили 19 очагов распространения вируса, 1 из которых ликвидирован. Методов лечения африканской чумы свиней науке не известно. Единственный способ борьбы с болезнью — уничтожение заражённого поголовья. Всего в 2022 году по этой причине было забито 6145 свиней.