Ярославль, 26 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Муниципальные выборы в Ярославле по-прежнему вызывают интерес у горожан, по крайней мере, у активной части жителей. Об этом свидетельствуют данные опросов читателей канала REGNUM-Ярославль в Телеграм.

Агитация на выборах в муниципалитет Ярославля

В опросе «Пойдёте ли вы на выборы» приняли участие 563 человека. Желающих голосовать на выборах больше, чем тех, кто планирует проигнорировать выборы депутатов. Однозначно посетить 11 сентября избирательные участки собирается 41% из принявших участие в опросе. Ещё 15% из них скорее всего пойдут голосовать.

Точно не собираются голосовать лишь 27% опрошенных, и ещё 12% скорее всего не пойдут на выборы, но ещё не определились окончательно.

Говоря о причинах своего похода на избирательный участок большинство считает, что должно выполнить свой гражданский долг (30%). Почти столько же человек (27%) не хотят, чтобы их голос был украден. 21% опрошенных сказали, что они пойдут на выборы, чтобы поддержать конкретных кандидатов.

6% указали, что их заставляет голосовать начальство на работе, ещё 6% готовы сходить на выборы «от нечего делать». Небольшая часть ярославцев отметила, что имеет какие-то свои причины пойти на выборы (10%).

Из тех же, кто решил обделить выборы своим вниманием, лидируют те, кто считает, что от этого всё равно ничего не изменится (27%). Также 27% полагают, что среди кандидатов нет достойных людей. Нашлись и те, кто вообще не знаком с кандидатами (21%). Совсем немного из опрошенных ярославцев не интересуются политикой вовсе (2%), либо нашли для себя более важное занятие, чем выборы (4%). Иные причины не голосовать есть у 19% опрошенных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов муниципалитета в этом году проходят на удивление тихо. Между тем, судя по результатам опроса, жители по-прежнему интересуются местной политикой и планируют идти голосовать.