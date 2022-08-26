Рязань, 26 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Семь очагов природных пожаров действуют на территории Рязанской области. Об этом 26 августа заявили в МЧС России.

https://62.mchs.gov.ru Лесной пожар в Рязанской области

По данным ведомства, три очага на площади 150 га локализованы. Угрозы населённым пунктам нет.

В регионе ликвидированы верховые пожары. Огнеборцы работают в круглосуточном режиме, проводится контролируемый отжиг.

Всего на тушение природных пожаров привлечено более 9,6 тысячи человек и порядка 2,6 тысячи единиц техники. Авиагруппировка насчитывает 18 воздушных судов, ими выполнено 2 783 слива, сброшено 20 877 тонн воды.