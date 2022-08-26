В Рязанской области бушуют семь очагов природных пожаров — МЧС РФ
Рязань, 26 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Семь очагов природных пожаров действуют на территории Рязанской области. Об этом 26 августа заявили в МЧС России.
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Лесной пожар в Рязанской области
По данным ведомства, три очага на площади 150 га локализованы. Угрозы населённым пунктам нет.
В регионе ликвидированы верховые пожары. Огнеборцы работают в круглосуточном режиме, проводится контролируемый отжиг.
Всего на тушение природных пожаров привлечено более 9,6 тысячи человек и порядка 2,6 тысячи единиц техники. Авиагруппировка насчитывает 18 воздушных судов, ими выполнено 2 783 слива, сброшено 20 877 тонн воды.