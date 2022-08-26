В Южной Корее пройдут семинары, посвященные миграционной политике
Сеул, 26 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. С 30 августа по 28 сентября в библиотеке Национального собрания (парламента) Южной Кореи пройдёт серия семинаров, посвященных миграционной политике. Об этом сообщает KBS.
Сообщается, что данное мероприятие организовано Исследовательским центром по миграционной политике, министерством юстиции и несколькими депутатами.
30 августа участники семинаров обсудят текущее состояние миграционной политики и факторы, которые необходимо учитывать при создании миграционного управления. Участники семинара познакомятся с политикой в отношении иностранцев, обменяются мнениями по вопросам, касающихся деятельности и бюджета управления.
14 сентября состоится обсуждение баланса между интересами государства и правами человека. Будут затронуты вопросы иммиграционного контроля и политики в отношении беженцев. А 28 сентября — обсуждение единой политики в отношении прибывших в страну по брачным визам и их детей, всеобъемлющей политики в отношении соотечественников, отношение южнокорейцев к иностранцам.