Сеул, 26 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. С 30 августа по 28 сентября в библиотеке Национального собрания (парламента) Южной Кореи пройдёт серия семинаров, посвященных миграционной политике. Об этом сообщает KBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что данное мероприятие организовано Исследовательским центром по миграционной политике, министерством юстиции и несколькими депутатами.

30 августа участники семинаров обсудят текущее состояние миграционной политики и факторы, которые необходимо учитывать при создании миграционного управления. Участники семинара познакомятся с политикой в отношении иностранцев, обменяются мнениями по вопросам, касающихся деятельности и бюджета управления.

14 сентября состоится обсуждение баланса между интересами государства и правами человека. Будут затронуты вопросы иммиграционного контроля и политики в отношении беженцев. А 28 сентября — обсуждение единой политики в отношении прибывших в страну по брачным визам и их детей, всеобъемлющей политики в отношении соотечественников, отношение южнокорейцев к иностранцам.