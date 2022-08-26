Екатеринбург, 26 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Избранная судом в отношении экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана мера пресечения является очень мягкой. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв в своей передаче на телеканале «Россия-1».

Цитата из передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Телеканал Россия 1 Владимир Соловьёв

«Очень мягкая мера», — отметил спикер. И добавил, что по одной и той же статье возможны самые разные меры пресечения, но логика должна быть.

«Чтобы не было такого, что одних закрывают под домашний арест или вообще убирают в СИЗО, а других гладят по головке», — сказал телеведущий.

Также он вспомнил об участниках спецоперации и задался вопросом, как русские воины оценивают решение суда по Ройзману. «Вы нам в спину плюете, что ли?» — передал Соловьев их чувства.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзмана задержали 24 августа за дискредитацию российской армии. А 25-го Верх-Исетский райсуд отпустил его домой, назначив запрет определённых действий.