В Уфе устанавливают обстоятельства утечки дизельного топлива в реку
Уфа, 26 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Утечка дизельного топлива произошла в Уфе. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.
Вечером 25 августа спасатели получили информацию о том, что реке Белой около дома № 114 по ул. Кемеровской из судна произошла утечка дизельного топлива.
Отмечается, что сотрудники оперативных ведомств установили предполагаемое судно, с которого произошла утечка нефтепродукта.
«В результате инцидента на поверхности водоема выявлены разводы в виде радужной пленки, специалистами лаборатории ГБУ УГАК РБ взяты пробы воды в трех участках реки Белой», — сообщает пресс-служба.
Сейчас специалисты проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в реку Белая из затонувшей баржи попали нефтепродукты.