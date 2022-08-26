Уфа, 26 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Утечка дизельного топлива произошла в Уфе. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Judith Doyle Нефтяное пятно

Вечером 25 августа спасатели получили информацию о том, что реке Белой около дома № 114 по ул. Кемеровской из судна произошла утечка дизельного топлива.

Отмечается, что сотрудники оперативных ведомств установили предполагаемое судно, с которого произошла утечка нефтепродукта.

«В результате инцидента на поверхности водоема выявлены разводы в виде радужной пленки, специалистами лаборатории ГБУ УГАК РБ взяты пробы воды в трех участках реки Белой», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в реку Белая из затонувшей баржи попали нефтепродукты.