Рига, 26 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум.

Seaserpent85 Флаг Латвии

Канцелярия президента Латвии Эгилса Левитса ответила на запрос местного издания bb. lv по поводу скандального высказывания главы государства, вызвавшего широкий резонанс в латвийском и международном обществе.

Эгилс Левитс заявил в эфире национального радио, что в Латвии появилась «одна нелояльная государству русскоязычная часть». «Наша задача — разобраться с ней и изолировать ее от остального общества», — добавил президент.

Издание отправило пресс-секретарю президента запрос с просьбой прокомментировать слова Левитса, а именно: как конкретно планируется изолировать часть жителей Латвии?

Ответ на конкретный вопрос в комментарии канцелярии президента был таким:

«Поясняя сказанное 24 августа в интервью программе Латвийского радио, президент Эгилс Левитс отметил, что всем проживающим в Латвии необходимо соблюдать законы, которые являются демократическими и правовыми».

Редакция никак не прокомментировала полученный ответ от главы государства. Комментарии читателей к этой новости отключены.