Анкара, 26 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Турецкая компания Baykar не считает возможным поставлять свои боевые беспилотники Bayraktar России, сообщил гендиректор компании Халук Байрактар в интервью BBC.

Army.com.ua БПЛА Bayraktar

По его словам, деньги не являются приоритетом для компании. Деньги и материальные ресурсы «никогда не были целью компании в бизнесе», отметил он.

«С [киевским режимом] наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать (беспилотники) России», — заявил он.

Байрактар добавил, что его компания «полностью на стороне [киевского режима]» и «ничто не затмит сотрудничество с [Киевом], независимо от того, какая сумма будет предложена».