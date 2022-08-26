Кабул, 26 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В афганской провинции Кандагар пограничный переход Спинбулдак из-за проливных дождей и наводнений заблокирован с утра 25 августа на неопределённое время. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) CWitte Граница

Источники добавляют, что водный поток достиг пограничного пункта с пакистанской и афганской сторон и повредил техническое оборудование. По словам собеседников, вода всё ещё прибывает и не позволяет людям пройти через погранпереход.

Это уже второй случай блокирования перехода из-за сильных дожей.

Напомним, Спинбулдак — пограничный переход, расположенный в одноимённом уезде на юге провинции Кандагар и к северу от Кветты, Пакистан.

Спинбулдак является вторым по величине погранпереходом между Афганистаном и Пакистаном после Торкхама в провинции Нангархар на востоке страны.