Москва, 26 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Власти Сингапура с 29 августа 2022 года разрешили въезд в страну всем невакцинированным от коронавируса иностранным туристам. Ранее посещать страну могли только туристы, привитые вакцинами, одобренными ВОЗ, сообщили 26 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

(сс) cegoh Сингапур

При этом въезда в Сингапур остаётся одно условием — интуристы без вакцины должны представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часа до въезда и распечатанный на английском языке. Также в стране отменяется масочный режим.

Туроператоры считают, что Сингапур имеет все шансы привлечь российских туристов — это пляжи (остров Сентоза), гастрономия и шопинг. До трёх в стране можно находиться без визы. Долететь до Сингапура можно, например, через Дубай (52,80 тыс. руб. на человека в одну сторону).

ИА REGNUM ранее сообщало, в начале августа въезд в страну был разрешён только гражданам Сингапура, обладателям долгосрочных виз (рабочих и студенческих), либо родственникам.

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