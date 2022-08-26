Ярославль, 26 августа 2022, 13:59 — REGNUM В селе Пономарёво Ярославской области на кладбище возле заброшенного храма Рождества Христова» образовалась свалка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила местная жительница Ольга Волкова.
Церковь была разобрана в 1961-м году, однако остались колокольня и кладбище, которое продолжало использоваться.
По словам местной жительницы, из-за отсутствия контейнерных площадок на территории храма и кладбища горы мусора порой превышают человеческий рост. Жилые дома находятся всего в 20 метрах от них, и ветер разносит отходы по всему селу.
Жители более 10 лет обращаются в местную администрацию, Роспотребнадзор, прокуратуру и епархию. Однако результата до сих пор нет.
Очередную жалобу женщина оставила на странице в соцсети врио губернатора Михаила Евраева. Сельчане просят убрать свалку и установить контейнеры для сбора мусора на постоянной основе.