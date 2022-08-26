Ярославль, 26 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В селе Пономарёво Ярославской области на кладбище возле заброшенного храма Рождества Христова» образовалась свалка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила местная жительница Ольга Волкова.

Ольга Волкова Мусор на кладбище

Церковь была разобрана в 1961-м году, однако остались колокольня и кладбище, которое продолжало использоваться.

«На нем стали хоронить всех подряд, потому что очень близко к городу. Отдали целое поле для этого. С тех пор там и начали расти груды мусора. Ведь временно приезжим людям всё равно, куда бросать мусор и ходить в туалет, им так удобно, а на других наплевать», — рассказала Ольга Волкова.

По словам местной жительницы, из-за отсутствия контейнерных площадок на территории храма и кладбища горы мусора порой превышают человеческий рост. Жилые дома находятся всего в 20 метрах от них, и ветер разносит отходы по всему селу.

Жители более 10 лет обращаются в местную администрацию, Роспотребнадзор, прокуратуру и епархию. Однако результата до сих пор нет.

«К приезду прокурора что-то пособирают, а после кучи снова растут. Администрация заключает договор на вывоз мусора со сроком на одну неделю, а дальше целый год прикрывается этим договором, что якобы вывозят по мере накопления», — сказала Ольга.

Очередную жалобу женщина оставила на странице в соцсети врио губернатора Михаила Евраева. Сельчане просят убрать свалку и установить контейнеры для сбора мусора на постоянной основе.