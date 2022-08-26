Нижний Новгород, 26 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Участок леса, который пострадал в результате природного пожара в Воротынском районе, планируется восстановить. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы в социальных сетях.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Глава области напомнил, что мероприятия по лесовосстановлению проводятся на регулярной основе. К примеру, в 2022 году новые деревья будут высажены на площади 12,3 тыс. гектаров, на территории в 24 тыс. гектаров будет осуществлен уход за культурами. Планируется обновить лесопосадки и в Воротынском районе, но сроки проведения работ пока неизвестны. Прежде необходимо провести лесопатологическое обследование, затем — мероприятия по подготовке почвы.

«Ну и обнадеживает исследование Рослесинфорга, согласно которому большинству поврежденных деревьев требуется около двух лет, чтобы восстановиться самостоятельно», — заключил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Воротынском районе начался 11 августа в местах горельников 2010 года. 24 августа стало известно о локализации лесного пожара на площади 6,5 тыс. гектаров. С этого момента площадь нижегородского пожара не увеличивается.

Накануне облет территории, включая места пожара в Юринском районе Марий Эл, куда пришел огонь с территории Нижегородской области, совершили вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров Дмитрий Григоренко, глава Минприроды Александр Козлов и глава МЧС Александр Куренков. Григоренко констатировал, что пожар локализован, остались очаги тления.

Читайте также: Григоренко заявил о локализации пожаров в Марий Эл и Нижегородской области