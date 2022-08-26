Саратов, 26 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Оранжевый уровень погодной опасности прогнозируется в Саратовской области до конца августа. В дневные часы ожидается жара до +37 градусов, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасение в жару

В период с 27 по 29 августа на погоду в Саратовской области будет влиять антициклон. Ожидается постепенное падение атмосферного давления, в большинстве районов осадков не предвидится, сохранится высокая температура. По ночам воздух прогреется до +21 градуса, в дневные часы синоптики прогнозируют до +37 °C.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 10 августа ограничено пребывание граждан в лесах. Под запретом разведение костров, сжигание мусора, порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.

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