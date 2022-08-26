Уфа, 26 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Объём внешнеторгового оборота Башкирии с Турцией за шесть месяцев 2022 года увеличился на 60,6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева во время встречи в посольстве Турции в России по вопросу предстоящего визита официальной делегации Башкирии в Турцию в октябре 2022 года.

ИА REGNUM Россия и Турция

Сообщается, что по результатам шести месяцев 2022 года Турция вошла в топ-10 стран-контрагентов Башкирии по экспорту. Так, экспорт в Турцию с января по июнь текущего года увеличился на 68,5%, в импортных поставках также фиксируется рост (на 5,6%).

«В целом, объём внешнеторгового оборота за январь–июнь 2022 года вырос на 60,6% относительно аналогичного периода прошлого года», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова Болычевой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что турецкое предприятие намерено построить в Башкирии заводы по производству пластиковых труб и радиаторов отопления. На эти цели инвестор намерен направить порядка 2,3 млрд рублей и создать 255 новых рабочих мест.