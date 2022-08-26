Таллин, 26 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В августе 2022 года биржа электроэнергии стран Северной Европы Nord Pool столкнулась с крупнейшим кризисом в своей истории, который самым негативным образом отразится на рынке электроэнергии Прибалтики.

99px.ru Электричество

Об этом сообщило эстонское издание Postimees в материале «В Прибалтике закончилось электричество». Так, в среду, 24 августа, с шести до семи вечера мегаватт-час электроэнергии стоил на бирже 4 000 евро.

В последние месяцы цена на бирже электроэнергии была беспрецедентно высокой, однако никогда не наступал момент, когда предложений было меньше, чем спроса.

Поскольку торговля электроэнергией между странами Прибалтики с одной стороны и Белоруссией и Россией с другой, а также между Россией и Финляндией с весны 2022 года прекращена, возник огромный дефицит электричества.

Еще одним важным фактором повышения цен является чрезвычайно дорогой природный газ. Цена на него также возросла, в первую очередь по геополитическим причинам.

Эстонское издание признает, что в Прибалтике недостаточно мощностей по производству электроэнергии, не хватает ее и в странах Северной Европы, что приводит к чрезвычайно высоким ценам во всем регионе.