Петропавловск-Камчатский, 26 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Во всероссийском молодежном экофоруме «Экосистема. Заповедный край», который пройдет на Камчатке с 29 августа по 5 сентября, примут участие ребята из Луганской и Донецкой Народных Республик, об этом в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю» рассказал губернатор края Владимир Солодов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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В экологическом форуме будут участвовать более 4 тыс. человек, в очном формате — 450. 90 участников были отобраны среди молодёжи Камчатки, остальные приедут из других регионов России.

«Будут принимать участие ребята из Донецкой и Луганской народных республик, и это тоже очень важно, что мы будем вместе обсуждать будущее развитие экологии в нашей стране. Это лидеры экологических движений, предприниматели ученые, те кто занимается городским развитием и развитием заповедных территорий», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли семьи, в которых 25 детей, 10 из них школьного возраста. Ребята готовятся к началу учебного года.