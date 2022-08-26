Париж, 26 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Президенты Франции и Алжира возобновляют «особое и всеобъемлющее партнерство», сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

«Многообещающие перспективы для улучшения особого партнерства», — заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун, а его французский коллега объявил, что «в двусторонних отношениях двух стран пишется новая страница».

Франция и Алжир также возобновят работу нескольких межправительственных комитетов, особенно в экономической и стратегической областях. Государства будут наращивать сотрудничество на всех уровнях.

По словам президента Алжира, встреча двух лидеров также дала «возможность обсудить безопасность и политическую ситуацию, представляющую взаимный интерес, на региональном и международном уровнях». С точки зрения Алжира, этот визит знаменует собой «признание осевой роли Алжира в регионе» и «возвращение силы алжирской дипломатии на международную арену».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе исторического визита Макрон встретился с президентом Абдельмаджидом Теббуном и членами правительства Алжира. Главной темой переговоров стало урегулирование отношений между двумя странами, а также работа над преодолением последствий войны в Алжире 1960-х годов.