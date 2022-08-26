Берлин, 26 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Ряд членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, выступил против отправки тяжёлых вооружений в помощь киевскому режиму. Депутаты призвали как можно скорее прекратить боевые действия на территории б. УССР, сообщает 26 августа издание Spiegel.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Депутаты бундестага, Европарламента и представители федеральных земель Германии подписали обращение с заголовком «Оружие должно замолчать!». Они подчеркнули, что продолжение вооружённого конфликта приведёт к разрушениям и гибели людей. Прекращение огня должно стать отправной точкой для масштабных мирных переговоров.

«Нужно остановить эскалационную спираль. Поэтому при поставках оружия нужно тщательно взвешивать и обдумывать, где проходят «красные линии», которые могут быть расценены как вступление в войну и повлечь за собой соответствующие реакции», — отмечают авторы обращения.

Они призвали не создавать бесполётные зоны и не направлять Киеву истребители и танки, а выстраивать взаимодействие с Москвой с учётом текущих реалий.

Среди членов СДПГ, отмечает издание, есть недовольные отходом партии от многолетнего курса на разоружение и разрядку.

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