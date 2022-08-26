Феодосия, Крым, 26 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Отказ тормозной системы стал, по предварительным данным, причиной аварии на автостанции Феодосии 25 августа, об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Республики Крым 26 августа.

Телеграм-канал МВД Республики Крым На месте аварии

«По предварительным данным у автобуса отказала тормозная система. В настоящее время всеми органами проводятся необходимые мероприятия, направленные на выявление причин происшествия», — уточнили в Минтрансе.

Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что правоохранители установят все обстоятельства аварии, а также дадут оценку действиям перевозчиков. Он добавил, что пассажирам, которые находились на автостанции было предложено горячее питание, для людей, находившихся в автобусе, обеспечили доставку в Краснодар бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 августа автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Евпатория, совершил наезд на людей на автостанции в Феодосии. Пострадали четыре человека. Возбуждено уголовное дело, проверку проводит прокуратура. По данным полиции, в момент аварии водитель автобуса был трезв.