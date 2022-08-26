Вашингтон, 26 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Военный комитет Североатлантического альянса с участием Швеции и Финляндии соберется 16–18 сентября в Таллинне, сообщили 26 августа в пресс-службе НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Высший военный орган НАТО, Военный комитет, соберется 16–18 сентября 2022 года в Таллинне, Эстония», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что конференцию проведет командующий силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем.