Старый Оскол, Белгородская область, 26 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Граждан Узбекистана, нелегально находящихся на территории России, задержали оперативники в Старом Осколе Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 26 августа официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

У иностранцев выявили подложные миграционные карты. Документы были оформлены на их имена, при этом выяснилось, что нарушители незаконно пребывали на территории России и нелегально работали в Калужской области.

В отношении мигрантов возбуждены уголовные дела по статье о подделке документов.