Красноярск, 26 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Красноярске вынесли приговор четырём молодым людям в возрасте от 19 до 25 лет, которых обвиняли в похищении и истязании двух девушек-подростков и убийство одной из них. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

(сс) Jordan McDonald Девочка

По данным ведомства, в октябре 2020 года 16-летняя потерпевшая рассказала обвиняемым, что её изнасиловали. Пообщавшись с предположительно насильником, они решили, что подросток обманула их и решили её «проучить».

«С этой целью они похитили девушку, истязали, применяя пытки, совершили иные действия сексуального характера, похитили телефон, который затем сдали в ломбард, а впоследствии, опасаясь, что девушка расскажет о совершенных в отношении нее преступлениях, убили ее путем удушения», — отметили в ведомстве.

Через несколько дней они похитили 14-летнюю девочку, которая также рассказала, что является жертвой полового преступления. Сочтя, что она их обманывает, молодые люди угрожали ей убийством и истязали её.

В ходе расследования уголовного дела трое фигурантов пояснили, что таким образом они перевоспитывали девочек. Лишь один из подсудимых полностью признал вину. В результате суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы на срок от 10 до 20 лет в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Железногорске расследуется уголовное дело об убийстве 16-летней девочки. Вечером 30 июля подросток ушла из дома с подругами на празднование дня города и не вернулась. Позже её тело нашли в городском парке.

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