Таллин, 26 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум.

Jeshoots.com Водитель

Больше всего эстонских водителей беспокоят участники движения, которые мешают им ехать с нужной скоростью и занимают полосу перед ними. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного местной страховой фирмой If Kindlustus.

Исследование выявило, что 58% эстонских водителей злятся, если кто-то занимает перед ними их полосу движения. 44% водителей раздражает, если перед ними внезапно тормозят, и 43% не нравятся слишком медленно едущие транспортные средства.

Такое же количество насчитывается тех, кто не переносит, когда при включенном поворотнике им не дают сменить полосу движения. Трети водителей не нравятся, когда в пробках стараются протиснуться вперед, будь то автомобили, мотоциклы или велосипедисты.

Исследование показало, что треть всех респондентов опасались проявления другими водителями недовольства, их жестикуляции или крика.

Хотя водители нечасто признают свои собственные нарушения или неэтичное поведение, 22% участников опроса заявили, что превышают скорость. 16% водителей признались, что они сигналят другим водителям. Такое же их количество жестикулируют или кричат на других участников движения.

9% водителей сознались, что намеренно не дают другому транспортному средству сменить полосу, несмотря на включенный поворотник. 41% респондентов отметили, что им не нравится, когда велосипедисты проезжают по тротуару на большой скорости мимо пешеходов. Подобная езда на электросамокате раздражает и 50% пешеходов.