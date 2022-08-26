Архангельск, 26 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Снос памятников, связанных с подвигами советских воинов — это попытка Европы продемонстрировать льстивое угодничество своим хозяевам из НАТО, добивающимся пересмотра итогов Второй Мировой войны. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев.

Kalnroze Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги до сноса

«Акции, которые проводятся в европейских странах в борьбе с памятью о подвиге советских воинов-освободителей, уже не удивляют. На мой взгляд, они являются существенной составляющей пересмотра итогов Второй Мировой войны, анонсированного еще Черчиллем. Где-то памятник снесут, где-то улицу переименуют… так, маленькими шажочками, осторожно наблюдая за реакцией своего населения, вымывают и искажают память о вкладе Советского Союза в Победу у современных европейцев», — заявил депутат.

Он отметил, что во многом это вызвано политической конъюнктурой и желанием европейских элит Снос памятников и МВФ, по сути, являющимся теми кукловодами, которым выгодно ликвидировать остатки ялтинско-потсдамской системы мира, установленной по итогам 1945 года.

«Есть фраза, приписываемая Георгию Константиновичу Жукову, хотя и вряд ли им в реальности сказанная, но весьма точно характеризующая настроения европейских капиталистических элит: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Печалит лишь то, что Россия, после развала СССР, столь рьяно пытавшаяся встроится кем угодно в западноевропейскую экономическую систему, весьма бездарно растратила советское наследие, в том числе и в виде влияния на мировой арене», — отметил Таскаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа власти Риги, несмотря на протесты жителей, полностью завершили демонтаж Памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Также в польском городе Бжег снесли советский памятник бойцам Красной армии.