Европа демонстрирует подобострастие своим хозяевам из НАТО — мнение
Архангельск, 26 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Снос памятников, связанных с подвигами советских воинов — это попытка Европы продемонстрировать льстивое угодничество своим хозяевам из НАТО, добивающимся пересмотра итогов Второй Мировой войны. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев.
Он отметил, что во многом это вызвано политической конъюнктурой и желанием европейских элит Снос памятников и МВФ, по сути, являющимся теми кукловодами, которым выгодно ликвидировать остатки ялтинско-потсдамской системы мира, установленной по итогам 1945 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа власти Риги, несмотря на протесты жителей, полностью завершили демонтаж Памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Также в польском городе Бжег снесли советский памятник бойцам Красной армии.