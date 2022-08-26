Санкт-Петербург, 26 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пропали девушка и четырёхлетний ребёнок. Их пытаются найти. В социальных сетях распространяют информацию об их поиске. Пост о том, что мать и ребёнок пропали, опубликовали и в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Группа «Поисковый отряд Лиза Алерт» В Петербурге пропали девушка и ребёнок. Скриншот страницы в социальной сети «ВКонтакте»

Автором поста выступил Максим А. Он сообщает, что 23-летняя Алина Крекшина и четырёхлетняя Василиса М. пропали в ночь с 24 на 25 августа. От подруги они ушли в районе трёх часов ночи.

«Последний раз видели её в магазине в 03:30 на пересечении улиц Генерала Симоняка и Стойкости», — сообщает молодой человек.

Он добавил, что неизвестный мужчина купил там ребёнку сок и мороженое. По факту пропажи девушки и ребёнка подано заявление в полицию.