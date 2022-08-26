Сеул, 26 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Губернатор южнокорейской провинции Чолла-Пукто Ким Гван Ён посетит США с целью привлечения инвестиций и увеличения объёмов экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что губернатор планирует посетить Лос-Анджелес с 22 по 26 сентября. Данный визит станет первой зарубежной поездкой Ким Гван Ёна после вступления в должность.

В ходе визита представитель Южной Кореи посетит сельскохозяйственную и рыбную ярмарки, встретится с представителями американских-компаний и соотечествениками, а также посетит штаб-квартиру южнокорейской компании Pulmuone.

Ожидается, что в ходе поездки также будет подписано деловое соглашение с Корейско-американской торговой палатой Лос-Анджелеса.