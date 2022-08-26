Берлин, 26 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Южнокорейский производитель LG представил на выставке IFA в Берлине свои новые мониторы премиум-класса. Об этом 26 августа сообщает портал Engadget.

LG Electronics

Компания, в частности, продемонстрировала посетителям мероприятия 45-дюймовый изогнутый монитор 45GR95QE под брендом UltraGear, ориентированный на аудиторию геймеров. Он имеет соотношение сторон 21:9 и способен выдавать разрешение 3440 на 1440 пикселей. Как отметили в LG, это устройство также является первым OLED-дисплеем компании с частотой обновления экрана 240 Гц.

Напомним, ранее Corsair также представила 45-дюймовый игровой монитор Xeneon Flex с разрешением 1440p, который компания разработала в сотрудничестве с LG. Однако в отличие от UltraGear устройство Corsair имеет гибкий дисплей, благодаря чему владелец монитора может изменять кривизну экрана.