Таллин, 26 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В июле нынешнего года закупочные цены на молоко в Эстонии заметно выросли в годовом сравнении, сообщил Департамент статистики.

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Так, закупочная цена на сырое молоко составляла 467,41 евро за тонну или около 46,7 центов за литр, что на 51,6% больше, чем год назад.

Объем закупок молока в июле составил 68 300 тонн — это на 1,18% больше, чем в том же месяце 2021 года. По сравнению с июнем показатели закупок выросли в июле на 4,1%.

По словам председателя правления Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Роомета Сырмуса, эстонские производители благодаря резкому росту закупочных цен на их продукцию смотрят на осень с оптимизмом. С другой стороны, серьезное давление на молочные хозяйства оказывает инфляция.

Долгие годы закупочные цены на молоко в Эстонии оставались на минимальном уровне, практически на уровне самоокупаемости.