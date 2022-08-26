Ижевск, 26 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В осеннем этапе программы туристического кешбэка принимают участие более 20 компаний Удмуртии. Об этом сообщила глава Агентства по туризму республики Юлия Бадаш.

пресс-служба минприроды Удмуртии Удмуртия

По условиям программы кешбэк будет начисляться за услуги, оплаченные с 25 августа и по 10 сентября 2022 года картой «Мир». Отправиться в путешествие можно будет в период с 1 октября до 25 декабря. Для круизов — с 1 сентября и до завершения периода навигации.

Удмуртия активно участвует в программе туристического кешбэка с 2020 года.

«Эта программа — отличная возможность отправиться в путешествие по России и заглянуть в нашу Удмуртию», — полагает Бадаш. Она отметила, что с гостями готовы работать отели, санатории и туроператоры.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года Удмуртию посетили 487 тыс. туристов, что на 120 тыс. человек больше, чем за весь предыдущий год. Позитивной динамики удалось добиться благодаря снятию коронавирусных ограничений, а также росту числа туристических маршрутов — сейчас их в республике 221. Лидируют Сарапул, Сарапульский район, а также Воткинск и Воткинский район.

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