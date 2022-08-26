Екатеринбург, 26 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге защита охранника, нарисовавшего глаза на экспонирующейся в «Ельцин-центре» картине из Третьяковской галереи, настаивает на прекращении уголовного дела. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как пишет Накануне. Ru, вопрос был поднят 26 августа на заседании в Верх-Исетском райсуде уже во второй раз. Адвокат сообщил суду, что подсудимый перечислил в фонд галереи 5000 рублей, и попросил прекратить дело и назначить ему судебный штраф. Но суд снова отказал в этой просьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, глаза были дорисованы картине ученицы Малевича «Три фигуры». Скандал произошёл в ноябре. Сейчас теперь уже бывший охранник находится под судом.