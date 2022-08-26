Хартум, 26 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Дипломатические миссии 12 стран обратились к главе Верховного суверенного совета (военного правительства) Судана с требованием возобновить сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС).

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

Как сообщает Al-Arabiya, совместное заявление подписали посольства Канады, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и делегация Европейского Союза.

МУС требует от властей Судана немедленной экстрадиции свергнутого президента Омаром аль-Башира, бывших министра обороны генерала Абдель Рахима Мухаммада Хусейна и внутренних дел — Ахмеда Харуна. Бывшие члены правительства Судана должны предстать перед судом за преступления против человечности, геноцид и военные преступления, совершенные в регионе Дарфур в период с 2003 по 2010 год.