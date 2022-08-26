Симферополь, 26 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту ДТП на автостанции в Феодосии, где автобус въехал в людей, возбуждено уголовное дело, сообщили 26 августа в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Телеграм-канал МВД Республики Крым на месте ДТП

«По собранным сотрудниками полиции материалам следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК Российской Федерации», — уточнили в полиции.

Предварительно установлено, что около 19:20 25 августа на территории центрального автовокзала в Феодосии водитель автобуса Kia Granbird Greenfield маршрута Евпатория — Краснодар, двигаясь по площади автовокзала к посадочной платформе, не затормозил, в результате автобус выехал за пределы посадочной площадки и сбил пешеходов.

По уточнённым данным полиции, трое человек получили травмы различной степени тяжести, ещё одному медики помогли на месте.

Как уточнили в полиции, результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель был трезв. В отношении него составлены административные протоколы. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз.