Екатеринбург, 26 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Более 800 тыс. доз вакцины от гриппа поступили в Свердловскую область. Об этом журналистам сообщили в региональном департаменте информполитики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эпидемия гриппа

Предполагается, что до 1 ноября специалисты смогут привить более 65% жителей Свердловской области. Такой охват позволит противостоять развитию гриппа в высокий эпидемический сезон.

Особое внимание при вакцинации уделят детям, беременным женщинам и пожилым людям. Отмечается, что в регионе есть две вакцины от гриппа: «Совигрипп» для взрослого населения и «Ультрикс Квадри» для детей от 6 месяцев.