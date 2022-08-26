26 августа 2022 | Время чтения 11 мин

Нацизм, последователями которого выступают закоперщики бандеровского киевского режима, по крайней мере в своей расовой версии, – продукт отнюдь не немецкой, а британской колониальной политической культуры, унаследованный, помимо Третьего рейха, еще и Вашингтоном, перехватившим этот тренд у Лондона в момент распада Британской империи.

Владимир Павленко, , 13:39 — REGNUM Пропасть между Москвой и Пекином с одной стороны и коллективным Западом с другой продолжает углубляться, обещая обострение кризиса, плавно перетекающего в глобальную фазу. Выступая на совещании в Петрозаводске, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев охарактеризовал поддержку Вашингтоном, а также его сателлитами киевского режима как попытку затянуть конфликт. И понятно, что это нужно для того, чтобы увеличить масштаб разрушений и жертв, чему способствует тактика ВСУ, заимствованная у НАТО: размещение ведущих военные действия войск под прикрытием мирного населения.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Англосаксы, — заявил Патрушев, — боясь упустить свое глобальное доминирование, откровенно нагло взяли курс на всестороннее сдерживание и подавление России».

Нет сомнения, что жесткость этого вывода объясняется в том числе итогами закончившегося ничем заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России 23 августа. Ни по одному из рассмотренных вопросов — обстрелов ВСУ Запорожской АЭС и террористической деятельности спецслужб нацистского режима за пределами зоны конфликта, на территории России — руководство ООН не пошло на то, чтобы одернуть зарвавшихся авантюристов. Несмотря на то, что они играют не только судьбами отдельных людей, которых они считают противниками, но и безопасностью громадных регионов, могущих оказаться в зоне заражения (опубликованная карта ожидаемого распространения радиоактивных осадков включает значительную часть Польши, Словакии и Германии), в ООН отделались общими фразами. И прикрылись «необходимостью получить более полную информацию», хотя все, что надо, уже получили. Просто вслед за Западом прибегают к уловкам и затягивают время, наглядно показывая, в чьих интересах работают. В результате уже после заседания Совбеза ООН по территории ЗАЭС, по данным Запорожской ВГА, артиллерией ВСУ было выпущено около двух десятков снарядов.

Среди постоянных членов Совбеза ООН Россия, как и раньше во многих случаях, получила поддержку только со стороны Китая, постоянный представитель которого при главной международной организации Чжан Цзюнь в своем выступлении обвинил Запад в развязывании новой холодной войны. Это, по его мнению, в корне противоречит интересам поддержания глобальной стратегической стабильности. Что очень важно и показательно: китайский постпред открыто поставил знак равенства между кризисом на территории бывш. УССР и «рядом других напряженных событий, которые произошли в последнее время по всему миру». В перечне этих событий, на первом месте среди которых, безусловно, находится настолько же вызывающая, насколько и незаконная с точки зрения международного права активность Вашингтона на Тайване, посещаемом одной за другой американскими делегациями, Чжан увидел преднамеренные попытки спровоцировать раскол и конфронтацию.

Чжан Цзюнь Fmprc.gov.cn

Китай ранее многократно подчеркивал, что у СВО и тайваньского вопроса разные корни, связанные с темой наличия/отсутствия государственных суверенитетов, хотя и признавал, что причины, вынудившие Россию применить силу, имеют как современное, так и историческое происхождение. Сейчас же Пекин четко и однозначно усматривает одинаковость политики США в том и другом случаях. Помимо всего прочего, это говорит о том, что к самой теме суверенитета Вашингтон подходит с позиций привычных для него двойных стандартов. Признается ли право на него у любых иностранных государств и/или территорий, зависит от того, какой у США к данному вопросу собственный интерес. И все в мире очень хорошо помнят и тот «вклад», который Америка, спекулируя на теме суверенитета, внесла в разрушение бывшей Югославии и распад Советского Союза. В тайваньском вопросе США действуют именно в этом ключе «стратегической двусмысленности».

На словах Вашингтон признает свои обязательства перед правительством КНР как единственным законным представителем всего китайского народа, включая островную провинцию. С другой же стороны, без согласования с официальным Пекином и вопреки его протестам, посылает в Тайбэй одну высокопоставленную делегацию за другой, вооружает островную армию, грубо вмешивается во внутренние дела китайского Тайваня, лоббируя политические интересы своих местных марионеток, провоцирует на участие в антикитайской коалиции страны АСЕАН. Также США стараются расширить географию и интенсивность военного присутствия в регионе. Причем по всему спектру вооружений — от авианосных ударных группировок до наступательных ракетных вооружений средней дальности, маскируемых под системы ПРО. Обо всем этом, кстати, Патрушев, который в последнее время выступает регулярно, раскрывая подрывные планы Запада, говорил и в Петрозаводске.

Причиной «скатывания к новой холодной войне» Чжан Цзюнь считает соответствующий менталитет прошлого века и блоковую конфронтацию.

«На протяжении тридцати лет после окончания холодной войны НАТО непрерывно расширялось на Восток, что не сделало Европу более безопасной, но посеяло семена конфликта — подчеркнул полпред КНР. — …Безопасность одной страны не обеспечивается за счет безопасности другой страны, региональная безопасность не может быть достигнута путем усиления военных блоков».

Сегодня ни дня кого не секрет, что точно такую же политику, особенно с приходом в Белый дом демократической администрации Джо Байдена, США проводят и в АТР. Причем Вашингтон двигает вперед «политику альянсов», несмотря на ширящееся недовольство в развивающемся мире, который составляет около двух третей стран планеты, являющихся членами ООН. Наглядным примером крайне негативного отношения «третьего мира» к американскому гегемонизму и внешнеполитическому авантюризму служит, во-первых, ничтожно малое количество стран, которые «признают» Тайвань, отрицая политику одного Китая, которая отражает существующий в ООН безусловный широчайший консенсус в отношении данного вопроса. Во-вторых, весьма показательным оказался крах попыток киевского режима, вдохновленного поддержкой Запада, перетянуть развивающиеся страны на свою сторону. Всего лишь менее трети из 193 участников ООН согласились с обнародованным киевским представителем проектом заявления, осуждающим Россию. Такой своеобразный «подарок» нацистским военным преступникам в день «незалежности», которые явно ожидали от своей инициативы совсем иного результата. Иначе бы не вносили.

Совбез ООН Un.org

И отметим, что такое резкое по сравнению с началом марта снижение уровня международной поддержки Зеленского и его камарильи очевидно связано и с крайним дефицитом доверия к их западным покровителям. Понятно ведь, что можно долго обманывать немногих, недолго — многих, но нельзя всех обманывать всегда.

«Одержимость военной силой и стремление к абсолютной безопасности приведут только к постоянной эскалации напряженности, что не отвечает интересам ни одной из сторон», — эта оценка высокопоставленного китайского дипломата достаточно полноценно характеризует цели Вашингтона. С одной поправкой. США не стремятся к абсолютной безопасности; они проводят стратегию «выжженной земли», при которой, в условиях безраздельного диктата, сама трактовка безопасности кардинальным образом меняется. Она утрачивает страновую принадлежность, превращаясь в бессодержательный лозунг, прикрывающий бесчеловечные глобальные эксперименты, вроде сокращения численности населения или разделения мира на зоны — протектораты Запада.

Давайте прямо. Нацизм, последователями которого выступают закоперщики бандеровского киевского режима, по крайней мере в своей расовой версии, — продукт отнюдь не немецкой, а британской колониальной политической культуры, унаследованный, помимо Третьего рейха, еще и Вашингтоном, перехватившим этот тренд у Лондона в момент распада Британской империи. Доказательства? «Только представьте себе, какие перемены наступили бы, если бы территории, которые заселены сейчас самыми презренными образчиками человеческой породы, попали под англосаксонское влияние. Мы должны постоянно помнить, что чем больше у нас земель — тем многочисленнее англосаксонская раса, тем больше представителей этой лучшей, самой достойной человеческой расы на Земле». Это Сесил Джон Родс, организатор англо-бурской войны, колонизатор юга Африки, создатель названной его именем Родезии, а также алмазного монополиста De Beers. Как говорится, без комментариев.

Отнюдь не маленький нюанс. У нацизма, помимо расовой, есть и «толерантная», в определенном смысле социал-демократическая, федералистская версия, которую, в отличие от рейхсканцелярии, исповедовали в СС. Не случайно, что именно англичане отвечали в послевоенной оккупированной Западной Германии за СДПГ; целью этого патроната являлась зачистка в этой партии интернационального марксистского влияния и преобразование ее в часть мирового космополитического глобализма с центром в Лондоне. (Космополитизм отличается от интернационализма принадлежностью к буржуазным классовым интересам). Именно в британской столице располагается штаб-квартира Социнтерна, воссозданного в 1951 году на развалинах довоенного II Интернационала. При этом надо иметь в виду искусственность этой квазиидеологической привязки.

Британия никогда не являлась носителем сколько-либо выраженных социал-демократических традиций. Только тред-юнионистских и производных от них лейбористских, густо замешанных на фабианской доктрине классового мира, основанного на эксплуатации колоний. Именно Социнтерн был привлечен ООН для разработки важнейших программных документов глобальной трансформации (комиссии Брандта, Пальме, Брунтланд, Карлссона), выдержанной в духе известных докладов Римскому клубу.

Иначе говоря, поучаствовав, причем весьма двусмысленно, в разгроме Третьего рейха, Британия и США взяли на вооружение не только технологические разработки и кадры нацистов, но и крупные сегменты нацистской идеологии, упакованные в «вычищенный» от марксизма «новый социал-демократизм». И становится понятным, что мимикрия нацистского расизма в современную модель «зеленого», демоправозащитного тоталитаризма, в авангарде которого находится упомянутый Социнтерн, — суть попытка использовать развивающиеся страны в неоколониальных англосаксонских интересах. Дискредитированный гитлеровским режимом расизм не сошел со сцены, а претерпел трансформацию, в рамках которой, после СССР, «третий мир» обрекается на то, чтобы под видом «равенства» неравных возможностей таскать англосаксам каштаны из огня, закабаляя таким образом самого себя. Что касается исторической судьбы России и Китая, как ее видят в концептуальных центрах англосаксонского мира, тесно переплетенных с Ватиканом, то с западной точки зрения идеальным вариантом считается столкновение нас между собой, решающее сразу две задачи. Во-первых, обнуление главных оппонентов Вашингтона и Лондона; во-вторых, утрата создаваемой нами ныне альтернативной глобальной модели, которая быстро становится центром притяжения для развивающихся стран.

Вот этот момент волнует хозяев коллективного Запада больше всего, и именно необходимостью слома этой альтернативы и объясняются его истерически-лихорадочные действия, обусловленные внезапным осознанием близости перспектив исторического поражения. Именно в этом смысле и обращает на себя внимание тотальная обструкция развивающимися странами попыток обвинить Россию за СВО. Запад недооценил «третий мир». Там и раньше очень многое понимали, но молчали и соглашались из-за отсутствия альтернативы. Сейчас, когда такая российско-китайская альтернатива появилась, перемены пошли быстро, ибо были подготовлены всем ходом всемирно-исторического развития в конце XX — начале XXI веков.

«На развивающиеся страны не следует возлагать основную тяжесть геополитических конфликтов и соперничества крупных держав», — подчеркнул в своем выступлении на Совбезе Чжан Цзюнь, отметив при этом, что «они имеют право самостоятельного определения своей внешней политики».

На этом можно был бы закончить, подчеркнув последовательность постоянно укрепляющейся китайской поддержки нашей страны, если бы не продолжающиеся у нас в стране спекуляции заинтересованных, подчеркнем это, весьма заинтересованных лиц, организаций и элитных групп в сохранении плотных связей с Западом. Причем даже ценой отмены разворота на Восток. Ссылки на национальные интересы для них не работают; продолжаются измышления по поводу «России как части Европы», которой мы не являемся. Точнее, западная часть нашей страны является сугубо географически. Вынужденное, чтобы обеспечить стратегическое предполье, участие в европейской геополитике совершенно не отменяет разительных цивилизационных отличий России от Европы, на которые весьма профессионально и глубоко указывали многие русские православные мыслители еще в XIX веке.

Председатель Си и Владимир Путин Kremin.ru

Продолжая тему расового происхождения идеологии западного экспансионизма, следует иметь в виду, что даже те консервативные европейские силы, которые готовы к взаимодействию с Россией, видят в ней прежде всего «щит» против Востока, а также неисчерпаемый источник ресурсов для своих стран. Совместная с этими силами критика стратегии и действий англосаксов — пожалуй, единственное, в чем с ними можно сотрудничать; просто национальные интересы стран, которые эти силы представляют, — Франции и в меньшей степени Германии и Австрии — на востоке Европы объективно сталкиваются и всегда будут сталкиваться с интересами России. Поэтому те, кто призывают закрыть на это глаза, уподобляются фактическому предателю и бывшему министру, дезертировавшему из страны, Козыреву, который в личных беседах прямо заявлял политикам Запада об «отсутствии у России национальных интересов». Так называемый «европейский проект», усиленно продвигавшийся определенными силами у нас в стране еще с брежневских времен, — закрыт, умер и реанимации не подлежит. И начало СВО, безоговорочно зафиксировав эту смерть, подвело окончательную черту даже не под ним самим, а под его памятью.

И самое последнее. Только слепой не видит очевидного европейского дрейфа к неонацизму, который был обещан Европе еще в далеком 1975 году докладом Трехсторонней комиссии «Кризис демократии». Его авторы смотрели за горизонт, а точнее просто нарисовали перспективу политической эволюции коллективного Запада, обобщив таким образом как будто сходившие как раз тогда с конвейера программные доклады Римскому клубу. Занимаясь современностью, ни в коем случае нельзя забывать историю, в которой содержатся ответы на многие волнующие нас сегодня фундаментальные вопросы.