В школах Ульяновска запустят пилотный медицинский проект
Ульяновск, 26 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В десяти школах Ульяновска будут внедрять «здоровьесберегающие технологии». Соответствующее соглашение подписано на заседании педагогического форума, сообщается на сайте администрации областного центра.
Подписи под соглашением поставили глава Ульяновска Дмитрий Вавилин и детский омбудсмен Екатерина Сморода. В новом учебном году «пилотами» по внедрению «здоровьесберегающих технологий» станут десять школ.
Градоначальник сообщил, что речь идёт о едином комплексном подходе «к сохранению и укреплению здоровья наших детей». Детский омбудсмен Екатерина Сморода поясняет, что на пилотных площадках проведут «тщательный анализ здоровья ребят», планируется организовывать «динамические перемены», привлекать медработников для классных часов и профилактических бесед о здоровье, усилят работу спортивного направления.
В школах-пилотах будет разработан план мероприятий с учётом расписания занятий и внеурочной деятельности, сделают ставку на информационную работу и индивидуальный подход к ученикам с учётом имеющихся проблем со здоровьем.
В ходе дискуссии также предложили внедрить комплекс ГТО как основы физического воспитания детей.
Напомним, что в Ульяновской области в преддверии начала нового учебного года проводят профилактические мероприятия, в том числе усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения, также выставят «максимальное количество» патрульных постов.
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Как сообщало ИА REGNUM , в регионе проходит месячник безопасности детей, который завершится 16 сентября.
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