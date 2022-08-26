Ульяновск, 26 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В десяти школах Ульяновска будут внедрять «здоровьесберегающие технологии». Соответствующее соглашение подписано на заседании педагогического форума, сообщается на сайте администрации областного центра.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьный спортзал

Подписи под соглашением поставили глава Ульяновска Дмитрий Вавилин и детский омбудсмен Екатерина Сморода. В новом учебном году «пилотами» по внедрению «здоровьесберегающих технологий» станут десять школ.

Градоначальник сообщил, что речь идёт о едином комплексном подходе «к сохранению и укреплению здоровья наших детей». Детский омбудсмен Екатерина Сморода поясняет, что на пилотных площадках проведут «тщательный анализ здоровья ребят», планируется организовывать «динамические перемены», привлекать медработников для классных часов и профилактических бесед о здоровье, усилят работу спортивного направления.

В школах-пилотах будет разработан план мероприятий с учётом расписания занятий и внеурочной деятельности, сделают ставку на информационную работу и индивидуальный подход к ученикам с учётом имеющихся проблем со здоровьем.

В ходе дискуссии также предложили внедрить комплекс ГТО как основы физического воспитания детей.

Напомним, что в Ульяновской области в преддверии начала нового учебного года проводят профилактические мероприятия, в том числе усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения, также выставят «максимальное количество» патрульных постов.

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Как сообщало ИА REGNUM , в регионе проходит месячник безопасности детей, который завершится 16 сентября.

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