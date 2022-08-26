Пермь, 26 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. У Пермской хоровой капеллы мальчиков сменится директор. С 29 августа эту должность займёт Дмитрий Батин, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Orenburg-gov.ru Назначение

«Действующий директор Пермской хоровой капеллы Мальчиков Лариса Носкова перейдёт на должность заместителя директора. На этом посту она займётся подготовкой к 60-летию учреждения культуры, которое отмечается в 2023 году», — сказали в мэрии.

Добавим, композитор, дирижёр, хормейстер, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, а также член Союза композиторов России Дмитрий Батин с 2013 года является художественным руководителем учреждения.