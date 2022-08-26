Таллин, 26 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум.

Domas Евро

Правительство Эстонии в 2023 году собирается повысить зарплаты в публичном секторе, но в этом вопросе необходимо соблюдать осторожность. Об этом заявила премьер-министр Кая Каллас, сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

По ее словам, важно не подстегнуть и без того высокую инфляцию. Кроме того, составление бюджета на 2023 год только началось и обсуждение заработных плат в публичном секторе еще впереди, добавила глава правительства.

«Сперва собираются все пожелания по зарплатам от министерств, после чего мы смотрим, в каком объеме мы можем зарплаты поднять. Обычно полицейские, спасатели и учителя в этом смысле идут рука об руку — в одном пакете, и мы смотрим, на сколько мы можем поднять их зарплаты», — сказала Кая Каллас.

По мнению политологов, вопрос о росте зарплат госслужащим на фоне рекордной инфляции может стать ключевым в ходе предвыборной кампании осени-зимы 2022–2023 годов. Парламентские выборы пройдут в Эстонии в феврале–марте 2023 года.