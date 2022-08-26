Вашингтон, 26 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Поставленное из США вооружение в Киеве фиксируют на бумаге и вряд ли могут точно отследить его перемещения. Об этом исполняющий обязанности генинспектора Пентагона Шон О’Доннелл заявил в интервью агентству Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его словам, в НАТО уверены в достаточно безопасной передаче оружия киевскому режиму. На текущий момент «всё, что должно стрелять и взрывать, используется полностью», но это стоит проверить.

Чиновники в Киеве, добавил он, фиксируют получение американского оборудования при помощи «написанных от руки квитанций». После того как оружие и техника поступают на подконтрольную Киеву территорию, киевский режим вряд ли может быть «уверен в том», где всё это окажется позднее.

«Это всё бумага», — сказал О’Доннелл.

Пентагон санкционировал свыше 7,8 тыс. оборонных контрактов на общую сумму $2,2 млрд. О’Доннелл заявил, что намерен проверить «эффективность систем учёта Пентагона» в связи с поставками Киеву.

Читайте также: США намерены поставлять в Киев больше оружия и разведданных — эксперты