Ангарск, Иркутская область, 26 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В новом лесопитомнике под Ангарском выращена первая партия посадочного материала, сообщает 26 августа правительство Иркутской области. Лесопитомник построен в рамках реализации инвестиционного проекта «СтарВуд».

Правительство Иркутской области Лесной питомник

Комплекс состоит из четырех теплиц, посадочная площадь которых в настоящее время составляет 4000 м2. Объем вложенных инвестиций — 100 млн рублей. Питомник специализируется на выращивании сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Производственная мощность — три миллиона сеянцев в год за две ротации. В настоящее время инвестор представил планы по развитию и прорабатывает вопрос об увеличении мощности до пяти миллионов сеянцев в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области намерены строить самый большой в Сибири лесопитомник. Соглашение о реализации инвестиционного проекта компании из Удмуртии подписано на Петербургском Международном экономическом форуме. Планируемая мощность будущего лесопитомника — 35 млн сеянцев хвойных древесных пород для лесовосстановления.