Северобайкальский район, Бурятия, 26 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В посёлке Новый Уоян Северобайкальского района Бурятии в ночь на 26 августа произошло семь пожаров. Предварительной причиной происшествий стал поджог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

T S Поджигатель

В результате полностью сгорели два жилых дома, один нежилой дом, два сарая и одно бесхозное здание. Ещё один жилой пятиквартирный дом удалось отстоять — повреждено крыльцо на площади 2 кв. метра.

Пожары происходили с 00 часов ночи до 06:30 утра с интервалом от получаса до 2,5 часов между происшествиями. В одном из сгоревших домов жили 23 человека. Никто из них не пострадал. Погорельцы размещены у родственников.

В настоящее время неизвестных пироманов разыскивают правоохранители.