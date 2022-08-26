Баакуба, Ирак, 26 августа, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Резкий рост среднесуточной температуры и засуха привели к миграции скорпионов в густонаселённые районы Ирака.

Shantanu Kuveskar Скорпион

Как сообщает Al-Araby-al-Jadid, изменения климата привели к резкому росту случаев отравления в результате укусов скорпионами и ядовитыми змеями. Издание ссылается на доклад департамента здравоохранения провинции Дияла, согласно которому, за июль 2022 года было зафиксировано 168 случаев отравления местных жителей в результате укуса скорпионов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число отравлений выросло на 60%.

Сообщается о том, что в ряде регионов Ирака среднесуточная температура выросла до 50 градусов. Это вынуждает скорпионов мигрировать из пустыни в населённые пункты. Известно о нескольких случаях, когда скорпионы проникали в дома и кусали детей. По данным Al-Araby-al-Jadid, сообщается о как минимум об одном погибшем ребёнке, которому не удалось оказать своевременную медицинскую помощь.