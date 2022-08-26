Краснодар, 26 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Конкурс на пост главы Краснодара объявила городская дума на внеочередном заседании 26 августа, сообщили в пресс-службе администрации кубанской столицы.

Krd.ru Мэрия Краснодара

«Согласно федеральному закону, Уставу Краснодара и Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы, с учетом досрочного прекращения полномочий главы и его ухода в отставку по собственному желанию, городская дума Краснодара обязана объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы города в течение 10 дней с момента отставки главы. Глава избирается городской думой Краснодара из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией, которая создается из числа кандидатов, половина из которых предлагается городской думой», — сказала на заседании директор правого департамента Милена Егорова.

В соответствии с решением депутатов, конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснодара пройдет 8 ноября. Приём документов от потенциальных участников конкурса на пост руководителя города стартует 15 сентября, документы будут принимать до 14 октября.

Также на заседании определили четверых членов конкурсной комиссии от муниципалитета, еще четырех человек в комиссию назначит губернатор. По итогам конкурса комиссия отберёт двух кандидатов на должность главы Краснодара, окончательный выбор сделают депутаты гордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, кресло мэра Краснодара оказалось вакантным 19 августа — Андрей Алексеенко уволился по собственному желанию, тогда же он был назначен первым заместителем главы администрации Харьковской области — председателем совета министров Харьковской области.