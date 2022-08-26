Объявлен конкурс на пост главы Краснодара
Краснодар, 26 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Конкурс на пост главы Краснодара объявила городская дума на внеочередном заседании 26 августа, сообщили в пресс-службе администрации кубанской столицы.
В соответствии с решением депутатов, конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснодара пройдет 8 ноября. Приём документов от потенциальных участников конкурса на пост руководителя города стартует 15 сентября, документы будут принимать до 14 октября.
Также на заседании определили четверых членов конкурсной комиссии от муниципалитета, еще четырех человек в комиссию назначит губернатор. По итогам конкурса комиссия отберёт двух кандидатов на должность главы Краснодара, окончательный выбор сделают депутаты гордумы.
Как сообщало ИА REGNUM, кресло мэра Краснодара оказалось вакантным 19 августа — Андрей Алексеенко уволился по собственному желанию, тогда же он был назначен первым заместителем главы администрации Харьковской области — председателем совета министров Харьковской области.