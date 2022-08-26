Пермь, 26 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Перми 26 августа суд избрал меру пресечения для местной жительницы, которая обвиняется в убийстве приятельницы и её пятилетней дочери. Женщина отправлена под стражу, сообщили в Дзержинском райсуде города.

Ktr.su Уголовное дело

Фигурантке резонансного дела инкриминируют убийство двух человек, в том числе ребёнка, совершённое группой. Под стражей пермячка пробудет до 22 октября 2022 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, под Пермью убиты 45-летняя женщина и ее маленькая дочь. Они приехали из Башкирии в гости. По версии следствия, подруга, у которой гостила семья, и её знакомый совершили преступление. Женщину с ребёнком убили, а тела вывезли в лес.