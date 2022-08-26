Ижевск, 26 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Глава Минтранса России Виталий Савельев и глава Удмуртии Александр Бречалов приняли участие в церемонии закладки первого камня на строительстве нового здания аэропорта в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

пресс-служба правительства Удмуртии Закладка первого камня нового аэропорта в Ижевске

Савельев отметил, что даже в условиях пандемии аэропорт Ижевска установил рекорд, обслужив более полумиллиона пассажиров на внутренних рейсах. По итогам первого полугодия 2022 года воздушная гавань Ижевска вошла в 40 крупнейших аэропортов страны. Министр добавил, что, безусловно, требуется ряд федеральных решений, касающихся непосредственно работы воздушной гавани.

Глава Удмуртии подчеркнул, что республика испытывает потребность в увеличении пропускной способности. В 2017 году пассажиропоток составил лишь 320 тыс. человек, уже к 2021 году показатель достиг 500 тыс. пассажиров в год.

«Учитывая востребованность внутреннего туризма, потребность в расширении экономических связей и своевременную реакцию на эти ожидания наших авиаперевозчиков, число пассажиров будет расти», — уверен Бречалов.

Напомним, здание аэровокзального комплекса будет выполнено по проекту «Концепция единства форм», который жители республики выбрали в ходе голосования.

Площадь будущего здания — более 10 тысяч кв. метров. В терминале будут оборудованы общедоступный операционный зал, зал длительного ожидания, зал ожидания вылета, зона регистрации, зона общественного питания, зал выдачи багажа и здравпункт. Пространство будет организовано по принципу безбарьерной среды. Пропускная способность терминала составит 400 пассажиров в час, что вдвое превышает проектную мощность действующего аэровокзала. Планируется, что все работы будут выполнены в 2022–2024 годах.

ИА REGNUM напоминает, нынешнее здание аэровокзала введено в эксплуатацию в 1974 году. В 2018 году была реорганизована схема обслуживания пассажиров, появились бизнес-зал и VIP-зал, зона вылета была расширена в шесть раз.

Читайте также: В Удмуртии готов проект соглашения о строительстве нового аэропорта Ижевска