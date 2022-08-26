Герат, Афганистан, 26 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. После того, как центральный банк Афганистана ввел общенациональный запрет на криптовалюты, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли криптобиржи и арестовали дилеров, не подчинившихся приказу прекратить торговлю цифровыми токенами. Об этом 26 августа сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя афганской полиции.

Employee of the U.S. State Department Герат. Афганистан

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часть афганцев попыталась с помощью криптовалют сохранить свои средства и не допустить их попадания в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Криптовалюты стали популярным способом перемещения денег в страну и из нее, так как Афганистан отрезан от мировой банковской системы из-за санкций, введенных против новых властей.

«Центральный банк дал нам приказ запретить всем менялам, частным лицам и предпринимателям торговать мошенническими цифровыми валютами вроде той, что обычно называют биткоином», — сказал агентству начальник отдела уголовных расследований полицейского управления в Герате Сайед Шах Садат.

По словам Садата, арестовано 13 человек, большинство отпущено под залог, а в Герате, третьем по величине городе Афганистана и центре торговли цифровыми токенами, закрыто более 20 криптобирж и других бизнесов, связанных с криптовалютами.