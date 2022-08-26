В Афганистане арестовали криптодилеров после запрета криптовалют
Герат, Афганистан, 26 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. После того, как центральный банк Афганистана ввел общенациональный запрет на криптовалюты, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли криптобиржи и арестовали дилеров, не подчинившихся приказу прекратить торговлю цифровыми токенами. Об этом 26 августа сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя афганской полиции.
После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часть афганцев попыталась с помощью криптовалют сохранить свои средства и не допустить их попадания в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Криптовалюты стали популярным способом перемещения денег в страну и из нее, так как Афганистан отрезан от мировой банковской системы из-за санкций, введенных против новых властей.
«Центральный банк дал нам приказ запретить всем менялам, частным лицам и предпринимателям торговать мошенническими цифровыми валютами вроде той, что обычно называют биткоином», — сказал агентству начальник отдела уголовных расследований полицейского управления в Герате Сайед Шах Садат.
По словам Садата, арестовано 13 человек, большинство отпущено под залог, а в Герате, третьем по величине городе Афганистана и центре торговли цифровыми токенами, закрыто более 20 криптобирж и других бизнесов, связанных с криптовалютами.