* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 26 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволил студенткам американских университетов вылететь из аэропорта Кабула.

(сс) Wokandapix Студент

Источники Afghanistan International сообщили, что эти студентки направлялись в США через Казахстан и Катар.

Уточняется, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешили вылететь юношам-студентам, но не позволили вылететь девушкам, мотивируя это тем, что они не имеют права путешествовать без махрама.