Москва, 26 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о сроках легализации наркотиков в Германии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее Шольц заявил, что легализация растительного наркотика в Германии пройдёт сравнительно быстро, но решение об этом далось нелегко.

«Вы можете понять логику этих людей? Наркотики — зло, ведущее к деградации, но при этом время требует их узаконить», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она добавила, что это продолжение логической цепочки, «начавшейся с нелепых заявлений об энергетике: газ нужен для жизни людей и развития страны, но мы от него будем отказываться».

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